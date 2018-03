Ana Hickmann cai na avenida. Duas vezes Um passo de samba, uma volta e, de repente, um escorregão inapelável e a cara no chão. O tombo foi da apresentadora Ana Hickmann, da Record, quando sambava descalça pela Grande Rio. Socorrida por integrantes da agremiação, Ana voltou a sambar. Depois, disse que não sofreu nenhum ferimento grave. "Vou tirar a fantasia para ver o que aconteceu. Mas já fui atendida na avenida." Conhecida por ter mais de um metro de pernas, Ana se desequilibrou na pintura da pista, lisa e molhada de chuva. Ela tirou as botas porque, um pouco antes, ao tentar sambar com elas, também se desequilibrou e caiu.