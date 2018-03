Amy: sono, vodca e seios à mostra

Quatro aparições, uma delas com os seios à mostra, e uma rotina de descanso. Assim foi o terceiro dia da cantora Amy Winehouse no Hotel Santa Teresa, na região central do Rio.

Às 8h20, a inglesa apareceu na varanda de sua suíte para observar a manhã de sol. Com cara de sono, ela aparentemente se descuidou ao debruçar no parapeito da sacada e deixou os seios à mostra. Logo em seguida, a cantora voltou para o quarto. Durante todo o dia, ela foi vista novamente em mais dois momentos na piscina do hotel e outro na varanda.

Um detalhe chamou a atenção: Amy usava as mesmas roupas com as quais havia sido flagrada no dia anterior. Repetindo a dose, a cantora botou o mesmo biquíni tomara-que-caia vermelho com detalhes em branco e um pequeno short jeans. Calçava sandálias Havaianas. Mesmo na piscina, Amy não tirou o short e não entrou na água, limitando-se ao banho de sol.

A primeira saída da cantora do quarto ocorreu por volta de 10h20, no mesmo horário em que havia descido no dia anterior. Ainda demonstrando abatimento, foi amparada por dois seguranças no caminho até a piscina. Eles improvisaram também tapumes com toalhas para proteger a privacidade da cantora.

O banho de sol durou cerca de uma hora e meia. A cantora reapareceu na piscina às 14h23, com a mesma roupa. Desta vez, no entanto, mostrou-se mais disposta. A aparição foi mais breve, de cerca de 40 minutos. Ela foi para o quarto às 15h04 e até as 19 horas não havia saído do hotel.

No início da noite, acenou novamente para jornalistas da janela do segundo andar, usando a mesma roupa.

Funcionários do hotel contaram que Amy passa a maior parte do tempo no quarto com sua equipe. Eventualmente, pedia drinques. Na noite anterior, levara para o quarto uma garrafa de vodca importada.

A inglesa começa hoje, por Florianópolis, sua primeira turnê no Brasil - faz dois anos que Amy não se apresenta em um show individual nos Estados Unidos e na Europa. Há quem aposte que ela vai arriscar mostrar músicas inéditas, preparadas para um novo álbum. A conferir.

Ela se apresenta no Rio na segunda e terça-feira, no Recife no dia 13 e em São Paulo, na Arena Anhembi, no sábado, dia 15. A cantora preferiu continuar no Rio durante os shows. Por isso, vai fazer um bate-volta após cada apresentação - em um jatinho particular, claro.