Ampliação do trecho Oeste do Rodoanel será entregue até dezembro, diz Artesp

SÃO PAULO - A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informa que deve ser entregue até dezembro a última parte das obras da quinta faixa que estão sendo feitas no trecho oeste do Rodoanel, do km 15,8 ao km 18,3 da pista interna, sentido Rodovia dos Bandeirantes. De acordo com a agência, as obras são de extrema importância, por que a cada dia passam pelo trecho 240 mil veículos.

O investimento nas obras, feito por meio do Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo, ou seja, com verba proveniente dos pedágios, é de R$ 15 milhões. As melhorias estão sendo executadas pela concessionária CCR ViaOeste, sob fiscalização da Artesp.

"As obras vão melhorar a fluidez do tráfego na chegada à Região Metropolitana de São Paulo e ampliar a segurança dos usuários. No total estão sendo implementados no Trecho Oeste mais 5 quilômetros de novas faixas somente neste ano", informa a agência.