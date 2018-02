Ampliação da Linha 4 aumenta demanda da 5 Mesmo sem estarem diretamente conectadas, a Linha 4-Amarela do Metrô deve aumentar a lotação na Linha 5-Lilás, que, desde o ano passado, já enfrenta um processo acentuado de ganho de passageiros. Uma estimativa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos revela que o número de pessoas circulando no ramal, que vai do Capão Redondo ao Largo Treze, na zona sul, crescerá em torno de 5% nos próximos meses.