Amistoso mal-assombrado Dunga está apreensivo. Também, pudera! Uma grande atuação de Ronaldinho Gaúcho hoje, contra a Argentina, trará de volta ao noticiário a pergunta por que o ex-técnico da Seleção não levou o jogador à África do Sul. É certo, também, que um fiasco do meia-atacante do Milan no amistoso em Doha dará ao antecessor de Mano Menezes alguma razão na imprensa, coisa que não acontece desde o dia em que desistiu de usar aquele sobretudo do Alexandre Herchcovitch em dia de jogo. Se eu fosse o Dunga, sinceramente, ia ao cinema na hora do jogo.