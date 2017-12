Amil compra hospital que podia ir para o SUS O Hospital Santa Marina, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, foi arrematado ontem pela Amil, por R$ 55 milhões. Fechada desde 2011, a unidade está nos planos da gestão Fernando Haddad (PT), que pretende transformá-la em hospital público. A Prefeitura publicou o decreto de utilidade pública do imóvel ontem e agora vai tentar um acordo amigável com a Amil. Haddad disse acreditar na "sensibilidade da empresa".