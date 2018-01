Após dois dias desaparecidas, amigas de 16 anos relatam sequestro e abusos no litoral de SP

Duas adolescentes de 16 anos ficaram desaparecidas por quase 48 horas neste final de semana, no litoral sul de São Paulo. Moradoras da cidade de Mongaguá, a 73 km de Guarujá, elas saíram de casa na tarde do sábado, 7, e só foram encontradas nesta segunda-feira, 9, em Santos. Conforme a Polícia Civil da cidade, as meninas pediram ajuda a guarda municipais e disseram que haviam sido sequestradas por um homem e sofreram abusos.

A investigação foi encaminhada para a delegacia de Mongaguá, onde as jovens devem ser ouvidas com auxílio de psicólogos. Elas foram levadas para exames médicos e passam bem, segundo informações publicadas por amigos no Facebook.

Sara Soares e Angel Lima (nome usado no Facebook) teriam ido para um ponto de ônibus em Mongaguá por volta das 15 horas do sábado e não deram mais notícias. A família e amigos mobilizaram as redes sociais em busca das adolescentes. No final da tarde desta segunda, uma prima de Sara informou que as duas amigas haviam sido encontradas e que eram atendidas em Santos.

