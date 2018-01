Americano se inspirou no caso de David Goldman Kelvin Birotte, ex-marido de Hilma, disse que se inspirou em David Goldman, pai de S., de 10 anos, para reivindicar a guarda. Em 2004, a brasileira Bruna Bianchi trouxe o filho ao Brasil. Ela morreu em 2008 e a guarda de S. passou a ser disputada por Goldman e o padrasto, João Paulo Lins e Silva. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, S. voltou a morar com Goldman nos Estados Unidos em dezembro.