American Airlines escolhe Cumbica para estrear nova sala VIP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia informou que a conectividade é prioridade nos lounges e, por isso, tomadas e entradas de USB estarão por toda parte. Móveis e paredes terão tons de cinza e toques de vermelho, e a oferta de alimentos e bebidas vai crescer. Os Admirals Club Lounges, como são chamados, passarão a ter neste ano opções mais saudáveis como iogurte grego, mingau de aveia, sopas e petiscos - tudo cortesia.

A empresa inaugurou uma sala VIP no Terminal 2 de Cumbica em 1991. Ela foi desativada em 2015 para a construção do novo espaço, que será no Terminal 3. Enquanto não fica pronto, os clientes da companhia aérea podem usar o VIP Gru Executive Lounge - sala lançada pela concessionária que administra o aeroporto em abril de 2014.

Para ter direito às regalias da sala VIP da American Airlines, é preciso viajar na primeira classe ou na classe executiva da empresa ou de qualquer companhia membro da Oneworld, desde com status Emerald ou Sapphire, e clientes AAdvantage Executive Platinum e AAdvantage Platinum. Também é possível adquirir um passe de um dia (One-Day Pass) por U$ 50.

Terminal 3. Inaugurado em maio de 2014, o Terminal 3 do Aeroporto de Cumbica tem recebido grandes investimentos para salas VIP. Em novembro, A TAM e a LAN, companhias aéreas que formam o grupo Latam, inauguraram um espaço de 1,8 mil metros quadrado e capacidade para 450 pessoas. O investimento foi de R$ 10 milhões.

Já a sala do MasterCard Black, com 443 metros quadrados, estreou em fevereiro. Ela é dividida em três ambientes: área para crianças, estações de trabalho - equipadas com laptops e pontos de energia para recarga de equipamentos eletrônicos - e espaço gourmet.

SÃO PAULO - A American Airlines anunciou nesta semana um projeto para reformar suas salas VIP nos aeroportos ao redor do mundo e escolheu Cumbica, em Guarulhos, junto com o de Phoenix, no Arizona, nos EUA, para inaugurar as novidades. Já em construção, o espaço deve ser aberto ainda em 2015.