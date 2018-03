Ameaça jurídica na Fundação Nemirovsky A Fundação José e Paulina Nemirovsky, que detém uma coleção de arte avaliada em cerca de R$ 100 milhões e que por meio de comodato com a Secretaria de Estado da Cultura realiza suas atividades na Estação Pinacoteca, está sob ameaça jurídica. Ontem, o presidente do conselho da instituição, o arquiteto Jorge Wilheim, foi informado de que o Juizado da Vara de Família acatou requerimento do promotor e curador de Fundações do Ministério Público Estadual, Airton Grazzioli, questionando a regularidade do conselho da fundação. A Justiça determinou que Wilheim e outros conselheiros deixem a instituição. A ação foi movida a partir de representação feita a Grazzioli pela família de Beatriz Nemirovsky, filha do casal de colecionadores, ambos mortos.