Ameaça de 'rolezinho' fecha shopping de luxo O agendamento de um "rolezinho" fez um shopping de luxo em Brasília fechar as portas, ontem, com prejuízo estimado em R$ 500 mil em vendas, segundo o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista). O evento, com mais de 3 mil presenças confirmadas nas redes sociais, estava previsto para começar à tarde, mas o Shopping Iguatemi, no Lago Norte, bairro de classe média alta, decidiu não abrir as portas durante todo o dia. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal disse que vai monitorar os "rolezinhos".