Ameaça de 'inchar' ainda mais celas motiva estudo O governo federal também solicitou a seus técnicos um estudo sobre o impacto do novo Código Penal no sistema penitenciário. A expectativa é de que a tipificação de novos crimes, que vão de bullying a abandono e maus-tratos aos animais, sirva apenas para inchar um sistema já superlotado. "Vamos ouvir os secretários estaduais de Segurança e analisar os números do Infocrim (banco de dados criminais)", adianta o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira.