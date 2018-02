Ameaça de bomba suspende voo no RJ Ameaça de bomba em um avião da TAM que sairia do Aeroporto do Galeão (RJ) para Frankfurt (Alemanha) fez com que a aeronave fosse esvaziada na noite de ontem. Os passageiros do voo 8102, que deveria decolar às 21h, já estavam a bordo quando foram orientados pela tribulação a deixar o avião.