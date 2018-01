Ameaça de bomba fecha saída do metrô na Avenida Paulista

Uma ameaça de bomba isolou a calçada em frente à agência do Banco do Brasil na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Por causa da ameaça, a entrada da Estação Consolação do Metrô está fechada na manhã desta terça-feira, 18.

De acordo com a Polícia Civil, um pacote suspeito foi abandonado no local. Com isso, a saída da estação está fechada desde às 10h20.

Apesar da entrada estar fechada, a circulação dos trens não foi afetada. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, tenta desarmar o suposto explosivo.