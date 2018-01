Ameaça de bomba esvazia universidade na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO- Uma ameaça de bomba fez alunos e funcionários evacuarem nesta quarta-feira, 2, o prédio da Universidade São Judas Tadeu da Unidade da Mooca, localizada na rua Taquari, na zona leste da capital. As aulas foram suspensas.

Segundo a Polícia Militar, um objeto com um relógio acoplado foi encontrado por um vigilante no 4º andar do prédio. O artefato seria um simulacro de explosivo. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) já está no local, que foi isolado.

Prédios no entorno da Universidade também foram evacuados. A Escola Técnica Estadual Camargo Aranha também teve as aula suspensas.

A estudante de comunicação social Marina Dias diz ter ouvido um "barulho de gás vazando", quando um bombeiro entrou na sala de aula e pediu que todos evacuassem o local. "Ele disse que era sério, não se tratava de brincadeira. Todos deixamos o prédio em ordem, como eles pediam."

A Universidade disse que houve evacuação da área, mas o motivo foi um procedimento de segurança de rotina.