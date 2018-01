Uma ameaça de bomba fez alunos e funcionários evacuarem o prédio da Universidade São Judas Tadeu na Mooca, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, um objeto com um relógio acoplado foi encontrado por um vigilante no 4.º andar. O artefato seria um simulado de explosivo, mas o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para lidar com o objeto.