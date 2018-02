Ambulantes fazem protesto no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de 50 ambulantes fizeram um protesto na manhã deste sábado, 11 na Avenida Rangel Pestana, na altura do número do 2.000, região do Brás. Durante a confusão, manifestantes chegaram a colocar fogo em caixas de papelão e bloquear a passagem de veículos.

O tumulto durou pouco mais de 20 minutos, mas o trânsito ficou congestionado na região até o início da tarde. De acordo com a Polícia Militar, não houve presos ou feridos.

A Corporação também não soube informar os motivos do ato.