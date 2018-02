Ambulantes entram em confronto com policiais no Centro

Os cerca de 300 vendedores ambulantes que realizaram duas manifestações pacíficas na manhã deste sábado,6, entraram em confronto com a Guarda Civil Metropolitana no fim da manhã e invadiram o local que é usado para a realização da Feira da Madrugada, no Pátio do Pari, bairro do Brás. O grupo protesta contra a operação de combate à pirataria na Feira da Madrugada.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo fechava o final da Rua São Caetano, junto à entrada da 'Feirinha', impossibilitando o tráfego de veículos na via.

Por conta da manifestação, a região continuava com trânsito complicado. Os dois sentidos da Avenida do Estado estavam com congestionamento. Na direção do Ipiranga, lentidão entre Rua São Caetano e Marginal do Tietê e do outro lado entre Ruas João Teodoro e 31 de Março.

O Corredor Norte-sul também apresentava tráfego lento, no sentido Santana, entre Praça da Bandeira e Rua Tutoia. A Avenida Cruzeiro do sul estava com tráfego carregado entre as Avenidas do Estado e Ataliba Leonel, sentido Ipiranga.