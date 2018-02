Ambulante tenta agredir Kassab com sacola de gelo Um vendedor ambulante tentou agredir o prefeito Gilberto Kassab (DEM) ontem, no Vale do Anhangabaú, local que concentrou parte das 2 mil atrações da Virada Esportiva 2010. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o ambulante jogou uma sacola plástica com gelo como forma de protesto por não poder vender suas mercadorias na Virada. O prefeito não foi atingido e o vendedor também não foi detido.