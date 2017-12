Ambulante é sequestrado por comprar moto e não pagar

Um vendedor ambulante de 36 anos foi sequestrado, nesta quarta-feira, 30, na zona leste de São Paulo, por pessoas a quem devia ainda metade do valor de uma moto Honda CG-125 Titan 2007 comprada há cerca de três meses.

A vítima, que havia pago R$ 2 mil à vista e passado dois cheques a prazo, ambos sem fundo, cada um no valor de R$ 1 mil, recusava-se a honrar o compromisso. Mesmo casado, o ambulante acabou caindo numa armadilha ao aceitar um convite de uma mulher de 30 anos que, no dia da transação da moto, estava ao lado do suposto dono da moto, anunciada em um jornal.

Ao entrar em contato com o ambulante, a mulher afirmou que estava interessada em conhecê-lo melhor. Mesmo sabendo que ela conhecia o dono da moto, o ambulante acreditou na mulher e marcou um encontro próximo ao Metrô Tatuapé, na zona leste.

Ao chegar no local, o ambulante foi dominado por desconhecidos, um deles armado com um revólver calibre 38, e colocado no porta-malas de um Gol branco. Mas uma testemunha, que presenciou o sequestro, ligou para a Polícia Militar, que, ainda na noite de quarta-feira, 30, localizou o veículo numa travessa da Rua Angelo Caldini, na Vila Any, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No entanto, os criminosos conseguiram fugir.

A vítima, que seria levada para um cativeiro foi resgatada sem ferimentos. Ela estava agachada junto ao assoalho do carro entre um dos bancos da frente e o traseiro.

Com a apreensão do Gol, a polícia agora espera chegar até os sequestradores. "Já temos a identificação do proprietário do Gol. O veículo não tem queixa de roubo", afirmou o tenente Bruno Matsuo Furutani. Segundo os policiais, a intenção dos criminosos a princípio seria levar o ambulante para um cativeiro e lá forçá-lo a conseguir o valor devido. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.