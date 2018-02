Ambulante é morto e estudante ferido em frente à Uninove em SP

Atualizado às 6h33

SÃO PAULO -Uma briga que teria sido causada por um carrinho de batatas fritas terminou com o ambulante Jarbas Cavalcante Souza, de 44 anos, morto a tiros, e o estudante Ebert Eiji Kashaihara, de 19 anos, ferido no braço direito. O crime ocorreu próximo à universidade Uninove, na Avenida Adolpho Pinto, Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O filho do vendedor assistiu aos disparos e à morte do pai. Vários estudantes também presenciaram o assassinato na noite de quarta-feira, 14. O crime aconteceu na hora do intervalo entre as aulas da universidade.

O irmão da vítima, Pedro Arthur Cavalcante Souza, de 45 anos, disse que, na manhã do assassinato, o ambulante deixou um carrinho que seria utilizado para vender batatas fritas em uma casa que servia como depósito de alimentos. Jarbas era vendedor de cachorro-quente.

O suspeito de efetuar os disparos, que também trabalhava vendendo batatas, descobriu a intenção de Jarbas de comercializar o produto e foi tirar satisfação. Não queria um novo concorrente.

Os vendedores discutiram e iniciaram luta corporal. “Meu irmão era nervoso, eu dizia para não entrar em confusão. Ele deu uns tapas no outro e a briga foi parar na porta da universidade, quando os seguranças separaram os dois”, contou Pedro. O suspeito jurou vingança e foi embora.

Por volta das 21h, o assassino encontrou Jarbas saindo do depósito, sacou a arma e disparou. Quatro tiros acertaram o ambulante: na cabeça, no braço, no tórax e na região do baço. Socorrido ao Hospital Barra Funda, acabou morrendo. O estudante atingido no braço foi levado à Santa Casa.

De acordo com o irmão da vítima, o atirador fugiu em uma Ford Ranger. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (DP), da Lapa.