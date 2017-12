Ambulância transportava 1,3 tonelada de maconha em Ibiúna

SOROCABA – Um suspeito foi preso transportando 1,3 tonelada de maconha numa ambulância, quinta-feira, 26, em Ibiúna, no interior de São Paulo. A droga estava acondicionada em sacolas no espaço reservado ao transporte de doentes. Policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior receberam uma denúncia anônima sobre a movimentação suspeita em uma chácara na rodovia Tancredo Neves e abordaram o veículo na saída do local.

O condutor da ambulância, Fábio Boseja, de 41 anos, morador de São Paulo, foi preso. Ele disse aos policiais que entregaria a droga na capital, mas alegou desconhecer o local de entrega, pois seria avisado pelo celular. Com ele, foram apreendidos ainda celulares, um bloco com anotações e R$ 600 em dinheiro. A PM fez buscas na chácara, mas as pessoas que estavam no local tinha fugido. O dono da propriedade será investigado.

Há suspeita de que a ambulância, com placas de Guarulhos, tenha sido furtada. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes na delegacia da Polícia Civil da cidade.