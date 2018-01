Ambulância bate e 8 pacientes morrem Acidente com uma ambulância da cidade de Sarapuí causou a morte de oito pessoas ontem à noite no km 126 da Rodovia Raposo Tavares em Araçoiaba da Serra (SP). As vítimas, entre elas uma criança de 2 anos, eram pacientes que voltavam do atendimento em hospitais de São Paulo e Sorocaba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Fiat Doblò saiu da pista e se chocou contra uma árvore.