Ambulância bate de frente com carro e seis morrem no interior de SP

FRANCA - Um acidente envolvendo uma ambulância e um carro deixou o saldo de seis pessoas mortas e uma menina de dez anos em estado grave. Os veículos bateram de frente na rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), no município de Bebedouro, no interior de São Paulo, em um trecho considerado bastante perigoso e onde houve vários protestos neste ano contra a falta de segurança.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a colisão aconteceu no quilômetro 401 da rodovia. Duas pessoas seguiam no carro, enquanto que as outras cinco se encontravam na ambulância da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Monte Azul Paulista. Entre seus ocupantes, uma mulher e sua filha -sendo a criança a única sobrevivente no desastre. Até a noite desta quinta-feira, 27, ela continuava em estado grave.

Peritos estiveram no local do acidente para levantar o que teria acontecido. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Bebedouro. O número de acidentes na pista é grande e, segundo levantamento da Polícia Rodoviária, o trecho em questão foi palco de 168 acidentes no ano passado com o saldo de 50 feridos e oito mortes.

Obras. O Governo de São Paulo anunciou no final do mês passado o início das obras de melhorias nesse trecho, entre Bebedouro e Olímpia (SP). De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o custo será de R$ 104 milhões. "Vamos terminar em menos de 18 meses", disse o governador Geraldo Alckmin na época.