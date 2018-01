Amarildo: indiciamento ajudará família O advogado João Tancredo, que representa a família de Amarildo de Souza, disse ontem que o indiciamento de PMs pelo sumiço do pedreiro vai ajudar no processo em que parentes da vítima requerem indenização do Estado. "Não estipulamos um valor, que será arbitrado pelo juiz. Mas esperamos que seja uma quantia que sirva de exemplo para que episódios como esse não se repitam. Polícia é para prender, não para matar", diz.