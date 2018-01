Amarildo: caso tem nova reconstituição A Polícia Civil do Rio iniciou neste domingo, 8, à noite a segunda etapa da reconstituição do sumiço do pedreiro Amarildo de Souza, desaparecido desde 14 de julho, quando foi conduzido por policiais militares de sua casa à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. A expectativa era de que a reprodução simulada terminasse na madrugada de hoje. Os investigadores refizeram o trajeto da viatura da PM à sede da UPP e iam refazer o trajeto da viatura entre a noite de 14 de julho e o dia seguinte.