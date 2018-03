Amarelinho é fechado por falta de higiene

Um dos mais tradicionais restaurantes do centro do Rio, o Amarelinho foi interditado ontem por policiais da Delegacia do Consumidor, que encontraram mais de 200 kg de alimentos vencidos, sem embalagens e deteriorados. Baratas mortas também foram achadas na cozinha. Um dos donos, José Lorenzo Lemos, chegou a ser detido, acusado de crime contra a saúde pública. Segundo os policiais, a inspeção ocorreu após denúncia de cliente. O Amarelinho, fundado em 1921, só será reaberto com aval da Vigilância Sanitária.