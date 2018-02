Amante do executivo diz que não faz programas A amante do executivo, Nathalia Vila Real Lima, de 24 anos, também prestou depoimento ontem. Diferentemente do que disse à polícia, ela negou que tenha se relacionado com ele como garota de programa, falou que não recebia mesadas nem ganhou um carro do executivo - só a blindagem. Segundo o advogado dela, Roberto Parentoni, o depoimento foi "um tiro no pé da defesa", que tentou desqualificá-la. A defesa disse que foi obrigada a comprovar, com documentos, que Nathália se relacionou com Matsunaga como prostituta. / W.C.