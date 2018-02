Amante de esquartejado deve depor hoje na polícia Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) devem ouvir hoje a oitava testemunha do caso do assassinato do diretor executivo da Yoki, Marcos Kitano Matsunaga. Segundo o detetive contratado por Elize Araújo Kitano Matsunaga, de 30 anos, a viúva que confessou o assassinato e o esquartejamento, a testemunha seria amante do marido e teria sido o motivo da briga do casal no dia 19, que culminou com a morte em um apartamento da Vila Leopoldina, zona oeste.