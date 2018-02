Amanhã é dia de serenata no metrô O tradicional grupo de seresteiros Trovadores Urbanos será atração no Metrô de São Paulo amanhã, Dia dos Namorados. Entre 7h e 8h, músicos caracterizados com trajes dos anos 1920 vão se apresentar em cinco estações: Ana Rosa, Sé, República, Brás e Tamanduateí. Às 12h30, o show será na Praça da Liberdade.