Amanhã, ciclofaixa passa a incluir Minhocão A partir de amanhã, a Ciclofaixa de Lazer Paulista-Centro estará interligada ao Elevado Costa Silva, o Minhocão, e à Luz. Com a expansão, o circuito ganha 5 km, passando para 21,8 km. O espaço é reservado aos ciclistas das 7h às 16h, nos domingos e feriados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o acesso ao Minhocão será feito pela Rua da Consolação, depois do cruzamento com a Rego Freitas.