Amanhã, capital deve registrar 10°C na madrugada

A temperatura deve cair bruscamente na capital paulista, a partir desta noite. Se o fim de semana já foi mais frio do que o comum para esta época do ano, com mínimas de 14,2ºC no sábado e 13,1ºC no domingo, a previsão, segundo a Climatempo, é de que se chegue a 10ºC na madrugada de amanhã.

A queda de temperatura entre hoje e amanhã será semelhante à que aconteceu na semana passada, quando os termômetros caíram 9,8ºC de um dia para o outro. A mínima de hoje deve ser de 18ºC e a máxima, de 25ºC. Na quarta, a máxima deve ser de 18ºC.

A explicação para esta queda de temperatura, segundo meteorologistas, é a chegada de uma frente fria, que vem acompanhada de massa de ar polar. "É normal chegarem essas massas de ar polar, que podem ser fracas ou mais fortes, como essa que está vindo", afirma o meteorologista da Climatempo, André Madeira.

Madeira ressalta que, como a primavera ainda está no começo, as massas de ar polar frias e secas podem ser esperadas. "À medida que a primavera vai avançando, vai ficando mais difícil para essas massas de ar frio chegarem ao Estado."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Incômodo. A mudança brusca na temperatura da cidade, que para muitos foi um alívio, desagradou a algumas pessoas. É o caso da estudante Ana Carolina Saad, de 22 anos. "Tenho certa dificuldade de lidar com essa mudança de temperatura. Isso para mim é inverno", diz. Ana Carolina diz ser voto vencido, pois a maioria das pessoas que conhece prefere o tempo mais frio. "Fico incomodada psicologicamente, sem ânimo ou vontade de fazer nada."

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas vão cessar gradativamente. Hoje, ainda há previsão de pancadas e trovoadas, especialmente pela manhã.

Amanhã, a previsão é de chuviscos na capital e chuvas isoladas no leste e norte do Estado. No início das manhãs de quinta e sexta-feira pode acontecer até mesmo geada em áreas isoladas do sul e da Serra da Mantiqueira. Até o fim de semana, garante o meteorologista da Climatempo, haverá diminuição da nebulosidade e a previsão é de umidade maior nas madrugadas e tempo aberto durante o dia.