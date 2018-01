Alvo de fuçador de lixo, Santa Ifigência ganha coleta seletiva diária em SP

Contra o assédio de moradores de rua no lixo reciclável separado para a coleta noturna, a concessionária Loga começa neste mês a recolher os materiais descartados por comerciantes da região da Santa Ifigência, no Centro de São Paulo, todos os dias a partir das 8h, inclusive aos sábados.

"O objetivo é que no final do dia, quando as lojas fecham, não haja mais sacos que possam ser rasgados nas ruas",

disse o coordenador de área de apoio operacional da Loga, Francisco de Andrea Vianna. A mudança deve estar plenamente implantada até o dia 21 de outubro.

Segundo a Loga, além de evitar que moradores de rua mexam no material separado e espalhem lixo por ruas e calçadas, o projeto batizado de Centro Limpo visa a intensificar a coleta na região por causa do expressivo volume de material reciclável limpo e melhorar o aspecto das regiões mais críticas da cidade.

A Santa Ifigênia é o principal centro de compras de produtos eletrônicos, que são vendidos em embalagens plásticas e de papelões. Segundo os lojistas, a região recebe cerca de 4 milhões de pessoas no fim do ano. Segundo a Loga, a remoção do lixo orgânico será feita à tarde, entre 15h e 17h, por nove equipes de coleta domiciliar.

"Não é nada simples alterar horários de coleta e, nesse projeto, já demos um passo inovador com a seletiva diária. Não temos notícia de nada parecido em nenhuma outra cidade do país. De qualquer modo, essa é uma ação dinâmica e tem caráter piloto, portanto, será avaliada e eventualmente ajustada nas próximas semanas. Mas a cooperação de todos é fundamental para não haver descartes fora dos horários previstos", argumenta Vianna

Ainda conforme a concessionária, desde o dia 14 equipes que fazem a varrição na Santa Ifigênia percorrem a região distribuindo folhetos orientando os lojistas e moradores sobre a mudança. Quem descartar fora do horário ou de modo irregular poderá ser multado em até R$ 14,3 mil.

SERVIÇO

Onde: Santa Ifigênia, no perímetro formado pelas avenidas São João, Duque de Caxias, Rio Branco e Casper Líbero, praças do Correio, Pedro Lessa e da Luz, Largo Santa Ifigênia e Rua Anhaia.

Horário: Coleta seletiva a partir das 8h; coleta domiciliar entre 15h e 17

Multa: Até R$ 14,3 mil