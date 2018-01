Alvará provisório para comerciantes tem prorrogação

A proposta favorece quem tem um imóvel em situação irregular na cidade - quem não possui o Habite-se (certificado que atesta a construção do prédio), por exemplo. O texto, uma demanda pessoal do secretário do Trabalho e do Empreendedorismo, Eliseu Gabriel, segue agora para sanção do prefeito Haddad.

Em sessão estendida até as 21h30, os vereadores deram o aval a outros 40 projetos. A lista inclui a doação de um terreno municipal para a instalação de um câmpus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na zona leste da capital paulista, a instalação de GPSs em carros municipais e uma mudança na política habitacional que permitirá à Prefeitura solicitar verba do programa Minha Casa, Minha Vida para urbanização de lotes irregulares. /A.F.