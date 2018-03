Alvará online já triplica licenças na capital Criado no início do ano, o alvará provisório concedido pela internet triplicou o número de licenças para empreendimentos de até 1.500 metros quadrados concedidas mensalmente pela Prefeitura de São Paulo. "Temos outro dinamismo na análise dos imóveis", comemora Alfonso Orlandi, diretor do Departamento de Aprovações (Aprov) da Prefeitura.