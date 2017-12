Alunos usaram 'dublês' em vestibular em Minas A Polícia Civil de Minas Gerais diz ter provas de que quatro estudantes usaram "dublês" para passar no vestibular de Medicina no Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), no ano passado. A faculdade descobriu que um aluno foi visto na sua cidade de origem no dia da prova. Em depoimento, os candidatos disseram desconhecer palavras da redação. Eles serão indiciados por falsidade ideológica, estelionato e falsificação de documento, crimes que podem render 16 anos de cadeia.