Alunos têm participação tímida em consulta A chuva, o fim do ano letivo e o desânimo de parte dos alunos prejudicaram ontem a consulta à comunidade acadêmica sobre a escolha do próximo reitor da USP. Ainda não foram divulgados números sobre o processo, que durou até as 21 horas nas unidades onde há cursos noturnos, mas integrantes das mesas eleitorais relataram participação tímida dos estudantes.