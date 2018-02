Alunos querem PM no câmpus, aponta plebiscito Os alunos da Escola Politécnica, segunda maior unidade de ensino da USP, são favoráveis à presença da PM dentro do câmpus, com base operacional, livre acesso a toda a área e treinamento policial especializado no público universitário. Os estudantes também são a favor de que a Guarda Universitária porte armas de fogo e de efeito moral para conter crises - os guardas seriam responsáveis pela segurança pessoal dos estudantes, e não apenas pela segurança patrimonial, como é hoje.