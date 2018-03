Alunos no Carandiru são alvo de ladrões

Uma onda de assaltos tem assustado os alunos de duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) localizadas no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. Funcionários e alunos contam que os ataques ocorrem diariamente. Quase todos à luz do dia.

Segundo a direção de uma das unidades, a Etec Parque da Juventude, os crimes ocorrem desde 2008, mas a situação se agravou neste ano. Os casos têm sido tão numerosos que os alunos foram incentivados pelos professores a registrarem os episódios. Os alunos produziram relatórios próprios, indicando que 122 estudantes já foram assaltados ou ameaçados desde janeiro. "São muitos casos. Nós já desviamos rotas de saída e também estamos em contato direto com a polícia. Mas é difícil combater", disse a diretora da Etec Parque da Juventude, Márcia Loduca. "O que precisamos é de uma base fixa da polícia aqui."

As duas unidades de escolas técnicas - a outra é especializada somente em artes - ficam no mesmo terreno do parque, ao lado da Biblioteca São Paulo. Os ataques ocorrem ali, no vão entre os prédios. A maioria dos agressores são adolescentes armados no máximo com uma faca. Os garotos chegam quase sempre em dois ou três e ameaçam bater nos alunos.

O estudante do 2.º ano do ensino médio Daniel Iriarte, de 15 anos, foi assaltado neste mês por dois rapazes. "Estava saindo da aula e dois caras pediram tudo o que eu tinha. Eles ameaçaram me espancar. No fim só levaram R$ 5 e um isotônico que eu tomava", diz ele, que seguia para casa na companhia de dois amigos - como também sugere a escola.

A coordenadora pedagógica da Etec, Fernanda Martins Cunha, explica que, por se tratar de uma escola concorrida - há vestibulinho para o ingresso -, os estudantes acabam visados. "Os meninos que assaltam acreditam que nossos alunos são ricos." Não há muitos registros, por exemplo, de ataques a frequentadores da biblioteca ou mesmo do parque. "Às vezes eles mapeiam quem está na escola e os seguem até a rua."

Foi o que aconteceu com o aluno do 3.º ano do ensino médio George Lucas Leal, de 17 anos. Três adolescentes o seguiram depois da aula e o abordaram no caminho para casa. "Estava com um amigo e levaram nossos celulares. Não estavam armados, mas nem reagi. Você não sabe de onde eles são. Podiam me marcar." O parque fica bem ao lado do conjunto habitacional da Zachi Narchi e, segundo relatos, depois do roubo, muitos dos assaltantes correm em direção à comunidade.

Registros. Leal foi um dos poucos que se dirigiu ao distrito policial para registrar o assalto. Conseguiu-se prender duas pessoas e ainda recuperar um dos aparelhos. Segundo o delegado titular do 9.º DP, Calixto Calil Filho, o número de registros é bem pequeno. "Nós mandamos policiais para lá quando solicitado, estamos em contato com escola e com o parque. Mas chega pouca coisa para a gente", diz o delegado. Neste ano, apenas duas vítimas registraram BO.

A não existência dos boletins é um problema. Segundo o 9.º Batalhão da Polícia Militar, que faz o policiamento da área, a falta de registros oficiais dificulta a fundamentação técnica para justificar a colocação de uma base fixa da Polícia Militar, por exemplo. Mas, segundo nota encaminhada à reportagem, o local é ponto de patrulhamento diário.

O batalhão informou que encaminhou à escola ofício que sugere algumas ações para melhorar a segurança, incluindo o fechamento com grades do local onde ficam os pavilhões - para controle de entrada. A unidade tem acesso irrestrito durante todo o dia, por causa do funcionamento do Acessa São Paulo - programa de inclusão digital do governo do Estado que ocupa o primeiro andar do prédio.

A diretora Márcia Loduca desaprova a medida. "Acho que o caminho é nos tornarmos ainda mais abertos à comunidade, ao entorno. Só assim vamos fazer parte daqui. Esse espaço é muito simbólico", diz ela, referindo-se à Casa de Detenção, que até 2001 ocupava o terreno.