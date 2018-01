Alunos e funcionários da USP bloqueiam portão em protesto

SÃO PAULO - Centenas de alunos, professores e funcionários da Universidade de São Paulo (USP) em greve fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira, 11, na Cidade Universitária. Eles reclamaram da decisão dos conselhos de reitores das universidades estaduais de São Paulo de não conceder reajuste salarial para os docentes e servidores e pedem a readmissão dos metroviários demitidos em São Paulo.

A manifestação se concentrou em frente ao portão 1 da USP e prejudicou o trânsito no entorno do câmpus Butantã. Por volta das 12 horas, a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no sentido centro, tinha três quilômetros de retenção entre a Avenida Heitor Antonio Eiras Garcia e a Rua Herbert Baldus. No sentido bairro, a avenida tinha 2,4 quilômetros de congestionamento entre a Avenida Vital Brasil até a Rua João Sbarai.

Tarde. Às 17 horas desta quarta-feira, 11, um novo ato de alunos e funcionários da USP está marcado na Avenida Paulista. Os manifestantes vão se concentrar no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), de onde devem marchar em apoio à greve dos metroviários. Por volta das 15h30, 1,1 mil pessoas haviam confirmado presença no evento marcado pelo Facebook.