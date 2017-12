Aluno serviu de modelo para apóstolo Segundo a professora e historiadora Miyoko Makino, do Museu Paulista, o período em que a antiga Igreja da Sé foi demolida coincide com os anos áureos do café, que estimularam um processo de crescimento e renovação da capital. "A partir dos anos 1870, há toda uma busca pela modernização, para mostrar o desenvolvimento", explica Miyoko. "Toda essa movimentação, somada ao crescimento da população e do número de fiéis, induziu à adequação do espaço e culminou no projeto de construir uma igreja maior, de acordo com os estilos arquitetônicos da época."