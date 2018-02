Aluno gasta mais com pedágio que com curso a 130 km A SP-310 é umas principais vias de escoamento da produção do interior para a capital, e vice-versa, e também de ligação com o Porto de Santos. Mas, se for até a capital, o motorista terá de desembolsar mais R$ 24,72 em quatro praças da Anhanguera - custo de R$ 67,80, ou R$ 135,60 ida e volta. Se embutir o custo com combustível (R$ 152, em média), a viagem de ida e volta à capital sai em torno de R$ 287 de carro, mais do que a mesma viagem de avião comprada com antecedência (R$ 230 a R$ 250), ou de ônibus leito (R$ 253,40) e convencional (R$ 123). A viagem dura uma hora de avião, cinco de carro e seis de ônibus. Nesta semana, empresas de ônibus anunciaram reajustes.