Aluno em ônibus escolar morre ao bater em poste O estudante Cláudio Roberto dos Santos Souza Júnior, de 13 anos, morreu na noite de quinta-feira ao bater a cabeça em um poste quando estava em um ônibus escolar. O acidente ocorreu na Vila Aricanduva, zona leste de São Paulo. O motorista do ônibus foi indiciado por lesão corporal e omissão de socorro e está foragido. Segundo a polícia, enquanto outros alunos embarcavam, Cláudio colocou o tronco para fora da janela para conversar com colegas na calçada. O motorista arrancou e o garoto bateu a cabeça no poste.