Aluno é baleado em frente a universidade na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um aluno de Educação Física da Universidade Bandeirante (Uniban) foi baleado em frente à instituição em Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 3. O universitário, de 30 anos, foi atingido por ao menos três tiros, segundo informou a Polícia Civil. Testemunhas contam que um suspeito em uma moto atirou diretamente contra a vítima. Até às 15h40 desta tarde, nenhum suspeito foi identificado. A vítima está internada no Hospital de Campo Limpo.

Por volta das 8h50, o aluno estacionava a motocicleta em frente à universidade quando foi atingido pelo atirador. A Polícia Militar foi chamada para o local da ocorrência e socorreu o universitário até o hospital.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial (Campo Limpo), pela delegada Joana Darc de Oliveira, e é investigado com apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A unidade da Uniban em Campo Limpo, fica no número 3.677 da Estrada Campo Limpo. O Grupo Anhanguera, responsável por todas as unidades da Uniban desde setembro de 2011, afirmou em nota que acompanhará a evolução do caso e o quadro clínico do aluno junto ao hospital e aos familiares.