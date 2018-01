Aluno de 4 anos é atacado por cobra em excursão a centro ambiental

SOROCABA – Um aluno de 4 anos foi mordido por uma cobra durante visita monitorada a um centro de educação ambiental de Votorantim, na região de Sorocaba, na segunda-feira, 16. O monitor ambiental permitiu que a criança pegasse a cobra, mas o réptil a atacou, causando ferimentos na mão, braço e cotovelo. A cobra, uma píton indiana de dois metros, é exótica e não venenosa, por isso é uma das atrações do Sítio Reino Animal. O estudante participava de uma excursão ao local com outros 27 colegas de uma escola particular de Sorocaba.

De acordo com a mãe da criança, Fernanda Pereira Albanesi, os próprios funcionários levaram seu filho a um hospital. O menino foi medicado e liberado. Ela disse que a excursão previa uma visita ao parque para conhecer os hábitos dos animais, mas não esperava que a criança fosse incentivada a tocar os bichos, principalmente uma cobra. A família registrou boletim de ocorrência por lesão corporal.

O dono do centro, Lázaro Ronaldo Puglia, reconheceu que houve falha do monitor ao permitir que a criança se aproximasse da cabeça da cobra. Puglia afirmou que trabalha há 40 anos com educação ambiental e esse foi o primeiro acidente. O Sítio Reino Animal informa em seu site que oferece atividades sustentáveis e ecológicas. A equipe inclui veterinário, biólogo e pedagogo, além de arte-educadores e monitores. O sítio mantém um acervo de animais domésticos, na fazendinha, e silvestres no minizoológico. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar se houve imperícia ou negligência dos responsáveis pelo local.