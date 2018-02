Aluno de 15 anos vai a escola com revólver Um adolescente de 15 anos entrou armado ontem em uma escola de São Caetano, na Grande São Paulo. O revólver calibre 38 não tinha bala. Segundo a Polícia Civil, uma aluna viu a arma na cintura do garoto e avisou a diretoria, que acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. O revólver é do pai do aluno. O jovem foi levado ao 3.º DP, onde a ocorrência foi registrada. Os pais do menino foram à delegacia.