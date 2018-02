Aluno cai do 5º andar em colégio do Rio A Polícia Civil do Rio abriu inquérito para investigar a queda de um aluno de 12 anos do 5.º andar do Colégio São Bento, um dos mais tradicionais do País. O episódio aconteceu na tarde de sexta-feira, no horário da saída, e só foi comunicado à polícia na tarde do dia seguinte. O delegado Aldrin Genuíno da Rocha informou que vai requisitar as imagens das câmeras de segurança e ouvir os funcionários da escola.