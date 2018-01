Aluno baleado na USP tem boa recuperação, diz reitoria

SÃO PAULO - O aluno da Universidade de São Paulo (USP) baleado na noite dessa terça-feira, 1.º, durante tentativa de assalto dentro do câmpus passa bem, segundo a reitoria. Após cirurgia no Hospital Universitário, ele segue internado e apresenta "boa recuperação", informou a instituição, em nota.

O estudante de Letras Alexandre Simão de Oliveira Cardoso, de 28 anos, levou um tiro nas costas e a bala atravessou o tórax. Ele foi abordado perto do prédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), após sair mais cedo de uma aula.

No texto, a reitoria ainda disse que lamenta profundamente o crime. "Garantir a segurança dos usuários do câmpus tem sido uma das principais metas da administração central da universidade", acrescentou. Neste ano, a USP decidiu adotar um modelo de policiamente comunitário e vai instalar mais de 450 câmeras no câmpus.

Ainda na noite dessa terça-feira, três adolescentes suspeitos da tentativa de roubo foram detidos. O trio, de acordo com policiais militatres, confessou o crime no momento da detenção. A polícia busca testemunhas que possam reconhecer os suspeitos.