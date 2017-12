Alstom diz colaborar com autoridades O presidente da Alstom Brasil, Marcos Costa, disse ontem que a empresa colabora com as autoridades na investigação da suposta formação de cartel. "Existe um procedimento investigativo sigiloso instaurado pelo Cade, e a Alstom, naquilo que está sendo solicitada, está colaborando com as investigações", disse. O executivo falou durante inauguração de fábrica da Alstom no Rio Grande do Sul.