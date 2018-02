Alpinista morre e mulher fica ferida ao tentarem escalar o Pão de Açúcar Um alpinista morreu quando tentava escalar o Pão de Açúcar, na zona sul do Rio, ontem à tarde. Ele subia pela trilha Via Cepi, que tem cabo de aço em sua extensão, que serve de guia. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse cabo se soltou e o alpinista caiu de uma altura de 70 m. Helicóptero dos bombeiros chegou ao local às 15h30 e o resgate levou uma hora. Um médico ficou com o alpinista, enquanto os bombeiros faziam outro resgate. O rapaz foi levado a um hospital, mas não resistiu. Ele guiava uma mulher que também caiu e feriu as mãos.